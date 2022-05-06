Otobüsün altında kalan şahıs hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otobüsün altında kalan şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otobüsün altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otogarda manevra yapan otobüsün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otogarda manevra yapan otobüsün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Antalya-Bandırma arasında yolculuk yapan Kemal Ünver (66), saat 05.00 civarında geldiği Bandırma'daki otogarda otobüsten indi. Bu sırada Çanakkale'ye gitmek üzere yola çıkan ve geri manevra yapan 53 HA 028 plakalı otobüsün altında kalan Ünver ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Ünver hayatını kaybetti. Otobüs şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title