Otobüsün altına giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'ın Erciş ilçesinde otobüsün altına giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde otobüsün altına giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, belediye otobüsünün altına giren kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kedi saklandığı yerden çıkarıldı. - VAN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa