Otobüsü sıkıştırdı, patlayan camlarla iki yolcu yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otobüsü sıkıştırdı, patlayan camlarla iki yolcu yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otobüsü sıkıştırdı, patlayan camlarla iki yolcu yaralandı

Diyarbakır'da bir minibüs daralan yolda yolcu otobüsünü sıkıştırdı, çarpmanın etkisiyle patlayan camlar 2 yolcuyu yaraladı.

Diyarbakır'da bir minibüs daralan yolda yolcu otobüsünü sıkıştırdı, çarpmanın etkisiyle patlayan camlar 2 yolcuyu yaraladı.

Olay, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Dağ Kapı meydanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 M 0210 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, seyir halinde olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait 21 AAN 996 plakalı yolcu otobüsünü daralan yolda sıkıştırdı. Sıkıştırmanın etkisiyle çarpışma meydana gelirken, minibüs içerisindeki 2 kadın yolcu patlayan camların kesikleriyle yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır, Minibüs, Sur, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title