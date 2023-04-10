Otobüsteki yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otobüsteki bir yolcunun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulan bir seyahat firmasına ait otobüste yolcu olarak bulunan bir şüphelinin üzerinde 90 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Şahıs hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN