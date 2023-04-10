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Otobüsteki yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı

Otobüsteki yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Efeler ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otobüsteki bir yolcunun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otobüsteki bir yolcunun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulan bir seyahat firmasına ait otobüste yolcu olarak bulunan bir şüphelinin üzerinde 90 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Şahıs hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

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