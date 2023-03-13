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Otobüsteki yolcuların üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Otobüsteki yolcuların üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın'ın Söke ve Nazilli ilçelerinde durdurulan otobüslerin içerisindeki 2 yolcudan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Söke ve Nazilli ilçelerinde durdurulan otobüslerin içerisindeki 2 yolcudan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesinde seyahat firmasına ait yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan M.T. isimli şahsın üzerinde 90,6 gram eroin, Söke ilçesinde seyahat firmasına ait yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan N.C. isimli şahsın üzerinden ise 50 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler

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