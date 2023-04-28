Otobüsteki yolcuda uyuşturucu ele geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, N.G. isimli şahsın Muğla dışından Fethiye İlçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, N.G. isimli şahsın Muğla dışından Fethiye İlçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çırpı yol kontrol ve arama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde arama köpeği 'Zorlu' ile arama yapıldı.

Yapılan aramada, otobüste yolcu olarak bulunan N.G. isimli şahsın valizinde bir miktar skunk esrar ele geçirildi. - MUĞLA