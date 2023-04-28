Üye Girişi
Haberi Paylaş
Otobüsteki yolcuda uyuşturucu ele geçirildi

Otobüsteki yolcuda uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, N.G. isimli şahsın Muğla dışından Fethiye İlçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, N.G. isimli şahsın Muğla dışından Fethiye İlçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çırpı yol kontrol ve arama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde arama köpeği 'Zorlu' ile arama yapıldı.

Yapılan aramada, otobüste yolcu olarak bulunan N.G. isimli şahsın valizinde bir miktar skunk esrar ele geçirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Fethiye Muğla 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title