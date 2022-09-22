Otobüste uyuşturucuyla yakalandı

Isparta'da yolcu otobüsünde bulunan bir kişinin eşyalarında ve üstünde yapılan aramada 902,86 gram uyarıcı nitelikli madde ele geçirildi.

Isparta'da yolcu otobüsünde bulunan bir kişinin eşyalarında ve üstünde yapılan aramada 902,86 gram uyarıcı nitelikli madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 19 eylül tarihinde uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak çalışma yapıldı. Yapılan alan çalışmalarında yolcu otobüsü içerisinde şüpheli üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda, 902,86 gram uyarıcı nitelikli madde bulundu. Yakalanan şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından işlem yapıldı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA