Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı - Haberler

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Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı

Bolu'da polis ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda 103 gram kokainle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bolu'da polis ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda 103 gram kokainle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen yolcu otobüsünü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Otobüs ve yolcular üzerinde yapılan aramada yolculardan S.Y.'nin (26) çantasında 103 gram kokain ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Bolu, 3. Sayfa, Haberler

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