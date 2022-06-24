Otobüste uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler

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Otobüste uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otobüste uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Bolu'da, yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan oto tamircisi Serkan Ö. adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan oto tamircisi Serkan Ö. adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Otobüsteki yolcular ve eşyalarında yapılan aramalarda Serkan Ö. isimli yolcunun üzerinde ve çantasında 65 gram metamfetamin, 11.5 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Serkan Ö. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Bolu 3. Sayfa Haberler

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