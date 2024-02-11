Otobüste taşkınlık yapan alkollü vatandaşa yolcular böyle müdahale etti

Ankara'da otobüste taşkınlık çıkaran alkollü şahıs, diğer vatandaşların müdahalesiyle araçtan indirildi.

Edinilen bilgiye göre, 284 numaralı otobüste alkollü bir vatandaş, otobüsten inen bir yolcunun boynundan tutup çekmeye çalıştı. Taşkınlık çıkaran şahıs, otobüste bulunan diğer yolcuların müdahalesiyle araçtan indirildi. - ANKARA