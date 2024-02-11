Otobüste taşkınlık yapan alkollü vatandaşa yolcular böyle müdahale etti
Başkentte alkollü bir vatandaşın otobüste taşkınlık çıkarması sonucunda diğer vatandaşların müdahalesiyle otobüsten indirildi.
Ankara'da otobüste taşkınlık çıkaran alkollü şahıs, diğer vatandaşların müdahalesiyle araçtan indirildi.
Edinilen bilgiye göre, 284 numaralı otobüste alkollü bir vatandaş, otobüsten inen bir yolcunun boynundan tutup çekmeye çalıştı. Taşkınlık çıkaran şahıs, otobüste bulunan diğer yolcuların müdahalesiyle araçtan indirildi. - ANKARA