Otobüste seyahat ederken uyuşturucu ile yakalandılar

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol emniyet ve kontrolü faaliyetinde şüpheli bir şahsın bagajından, bir şahsın da üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol emniyet ve kontrolü faaliyetinde şüpheli bir şahsın bagajından, bir şahsın da üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Efeler ilçesinde uyuşturucu madde köpekleri ile icra edilen yol emniyet ve kontrolü faaliyeti esnasında bir otobüs durduruldu. Otobüs içerisinde uyuşturucu madde arama köpekleri ile yapılan aramalarda, L.Ç. isimli şüpheli şahsın üzerinden bir miktar, Y.H. isimli şüpheli şahsın çantasından ise 11 adet içime hazır sigara kağıdına sarılmış vaziyette toplam dara ağırlığı yaklaşık 11 gram olan kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN