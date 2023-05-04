Otobüste seyahat ederken uyuşturucu ile yakalandılar

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Söke ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi esnasında durdurulan otobüslerdeki 5 şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, uyuşturucu madde köpekleri ile gerçekleştirdikleri yol emniyet ve kontrolü faaliyeti esnasında durdurulan seyahat firmalarına ait otobüslerde yapılan aramada; 5 şüpheli şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahıslar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı. - AYDIN