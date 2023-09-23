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Otobüste 1 kilo 664 gram esrar ve 4 sentetik hap ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Adana'da durdurulan bir otobüste 1 kilo 664 gram esrar ve 4 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

- Otobüste 1 kilo 664 gram esrar ve 4 sentetik hap ele geçirildi

ADANA - Adana'da durdurulan bir otobüste 1 kilo 664 gram esrar ve 4 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu İncirlik uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu. Otobüste arama yapan ekipler, 2 yolcudan 1 kilo 664 gram esrar ve 4 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.D. ve V.A. isimli şüpheliler sorgularında esrar ve sentetik hapın kendilerine ait olmadığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler

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