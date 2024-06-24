Otobüsle uyuşturucu taşımaya çalıştı, polisten kaçamadı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yolcu otobüsü ile kente uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, A.E. isimli şahsın kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi edinildi. Harekete geçen ekiplerin çalışmaları sonucunda şehirlerarası otobüs terminalinde yakalanan A.E. yakalanırken, yapılan aramalarda 1 kilo 7 gram uyuşturucu madde bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, A.E. de işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.