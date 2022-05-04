Otobüse tutunarak kayan patenli genç yürekleri ağza getirdi - Haberler

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Otobüse tutunarak kayan patenli genç yürekleri ağza getirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otobüse tutunarak kayan patenli genç yürekleri ağza getirdi

Beşiktaş'ta patenle kayarken tutunduğu halk otobüsünün arkasında seyreden genç yürekleri ağza getirdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ta patenle kayarken tutunduğu halk otobüsünün arkasında seyreden genç yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Patenle kayan bir genç o esnada Dolmabahçe Caddesi üzerinde seyretmekte olan bir İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuğuna devam etmeye çalıştı. Tehlikeli yolculuğu fark eden bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Kendinin kaydedildiğini fark eden genç, dönüp poz verecek kadar rahat tavırlar sergiledi. Gencin dengesini kaybettiği anlar yürekleri ağza getirdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş, İETT, 3. Sayfa, Haberler

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