Otobüs üst üste kaza tehlikesi atlattı, yolcular şikayet edince otobüs sürücüsü alkollü çıktı

Yapılan kontrolde sürücü alkollü olduğu tespit edilirken, yolcular şoför değişmesine rağmen otobüse binmeye cesaret edemedi

Otobüs sürücüsüne ikinci kez alkollü araç kullandığından dolayı 2 yıl süreyle el konuldu, 8 bin 765 TL para cezası kesildi

ANTALYA - Şırnak'a gitmek üzere Antalya otogarından yola çıkan şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüste yolculuk yapan vatandaşlar, otobüsün üst üste kazalar atlatması üzerine polisi arayarak şoförün alkollü olabileceğini söyledi. Trafik ekipleri tarafından Manavgat otogarında durdurulan otobüsün şoförü yapılan kontrolde alkollü çıktı, otobüsteki yolcuların büyük bölümü şoför değişmesine rağmen otobüse binmeye cesaret edemedi. Otobüs şoförüne ikinci kez alkollü araç kullanmaktan dolayı para cezası uygulandı, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu.

Şırnak'a gitmek üzere Antalya Otogarından çıkan şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüste yolculuk yapan bazı yolcular, aracın hareket etmesinden kısa bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak seyahat ettikleri otobüsün şoförünün aracı tehlikeli bir şekilde kullandığını, 2-3 kez kaza tehlikesi atlattıklarını ve şoförün alkollü olabileceğini dile getirdiler.

0,53 promil alkollü çıktı

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar doğrultusunda Manavgat otogarında söz konusu otobüsü durdurdu. Otobüsü kullanan Hüseyin A'nın yapılan kontrolünde 0,53 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce de alkollü araç kullandığı tespit edilen Hüseyin A'ya 8 bin 765 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine ikinci kez alkollü araç kullandığından dolayı 2 yıl süreyle el konuldu. Ayrıca araç sürücüsünün 2 yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmuş olmasından dolayı ehliyetine 2 ay daha el konuldu.

Yolcuların büyük bölümü otogarda indi

İhbarı yapan yolcular Antalya'dan çıktıkları andan itibaren otobüsün durup kalkarken sert hareketler yaptığını, yol boyunca yol kenarında bulunan bariyerlere ve diğer araçlara çarpma tehlikesi yaşandığını belirterek, kaza yapmadan Manavgat'a geldikleri için şanslı olduklarını dile getirdiler.

Şoför değişse de binmeye cesaret edemediler

Cezai işlemlerin tamamlanması ve otobüs şoförünün değiştirilerek otobüsün yoluna devam etmeye hazırlandığı sırada yolculuk yapanların büyük bölümü otobüste yolculuk yapamayacaklarını belirterek valizlerini alıp araçtan indi. Bu sırada alkollü şoför ile yolcular arasında ödedikleri ücretin geri verilmesi konusunda ufak çaplı bir tartışma yaşandı. Emniyet görevlilerinin araya girmesinin ardından yolculara ödedikleri para iade edildikten sonra otobüs kalan yolcularla yoluna devam etti.