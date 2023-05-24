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Otobüs terminalinde uyuşturucuyla yakalandı

Otobüs terminalinde uyuşturucuyla yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da bir kadın İstanbul dönüşü otobüs terminalinde uyuşturucuyla yakalandı.

Samsun'da bir kadın İstanbul dönüşü otobüs terminalinde uyuşturucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimlerini sürdüren Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.U. isimli kadının İstanbul ili dönüşünde otobüs terminalinde yakaladı. Kadının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 8.967 kapsül sentetik ecza, 0,15 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi. Olayla ilgili K.U. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Samsun 3. Sayfa Haberler

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