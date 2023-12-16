- Otobüs şoförü, tartakladığı kadın yolcuyu araçtan indirdi: O anlar kamerada

Bekleme süresinin olduğunu söyledi, duruma tepki gösteren kadını otobüsten indirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 dakika bekleme süresi olduğunu söyleyerek otobüsü durduran şoför ile kadın yolcu arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından tartaklanarak araçtan indirilen ve aracın plakasını çekmeye çalışan kadının telefonuna otobüs şoförünün el koyduğu olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, 12 Haziran 2023 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gitmek için Gebze'de özel halk otobüsüne binen Sibel Ağgül, bir durak sonra aracın durduğunu fark etti. Sebebini sorduğunda şoför E.C., dakika olarak çalıştığını, 3 dakika beklemesi gerektiğini söyledi. İşe geç kaldığını söyleyen kadın, sürekli 551 numaralı otobüste aynı sorunun yaşandığını belirterek duruma tepki gösterdi. Şoför ile kadın arasında çıkan tartışmada E.C., kadını kolundan iterek zorla araçtan indirmeye çalıştı. Bir süre devam eden tartışmanın ardından şoför E.C., kadını tartaklayarak otobüsten aşağıya indirdi. Otobüsten indirilen yolcu aracın plakasını çekmek istediği esnada yine şoförün müdahalesi ile karşı karşıya kaldı. Yoldan geçen vatandaşların müdahalesi ile yatıştırılan olay, polisin bölgeye gelmesi ile son buldu.

"Yaklaşık 5 dakika bekledik"

Olay günü yaşadıklarını anlatan Sibel Ağgül, "İşe gitmek için Alaettin Kurt Stadının yanında otobüse binmiştim. Otobüs merkezde bir hastanenin yanında durdu. Yaklaşık 5 dakika bekledik. Kulaklığımdaki kulaklığı çıkararak ne olduğunu sorduğumda şoför, orada beklememiz gerektiğini, henüz süresinin dolmadığını söyledi. Diğer otobüslerde değil ama sürekli 551 numaralı otobüste sürekli aynı durumu yaşadığımızı söyledim. 'Neden sürekli bekliyoruz. Bir durak önce bindim, neden bunu bana binmeden söylemedin?' deyince bana diğer araca binmemi söylediler. Ben de zaten otobüsten inmek için kalkmıştım. Yürürken şoför bana, 'Gitmek istiyorsan öndeki araç bineceksin' dedi" diye konuştu.

"Kolumdan tutup merdivenlerden itekleyerek otobüsten zorla indirmeye kalktı"

İşe geç kaldığını söyleyen Ağgül, "Şoföre, 'Neye bineceğimi sana sormayacağım' dedim. Ben bunu deyince şoför beni kolumdan tutup, merdivenlerden itekleyerek otobüsten zorla indirmeye kalktı. Beni hiddetle otobüsten savurduğunda kolumu çektim bu sefer daha da hızlı itmeye başladı. Otobüsten inince polis çağıracağımı söyleyip telefonumla aracın plakasını çekmek istediğimde şoför beni iteklemeye devam etti ve elimden zorla telefonumu aldı. Sadece bir kişi gelip bizi ayırdı. Canice bu. Kimse bu hamleyi ailesinden bir üyeye dahi yapamıyor. Bir kadına temas hakkı olmadığı halde otobüsten zorla indirip iteklemeye devam etmesi farklı bir nokta bence. Yasal yollardan hakkımı arıyorum" şeklinde konuştu.

Olay anı araç kamerasına yansıdı

Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şoför, aracın kalkmasına 3 dakika olduğunu söyledi. Adliyeye gideceğini söyleyen genç kadına başka arabaya yönlendiren şoföre diğer yolcular ne zaman hareket edeceğini söyleyerek tepki gösterdi. O esnada kulaklığında kulaklık bulunan Sibel Ağgül'de durumu öğrenince, "İnsanları arabaya bindirirken dakika erken diyeceksiniz. Her 551 numaraya bindiğimizde bu olay yaşanıyor. İşe yetişmek zorundayız" dedi. Bunun üzerine şoför E.C kadına, "Bağırma, geç arkadaki arabaya" dedi. Kadın arkadaki araba geçmeyeceğini söylerken şoför ise "Git başkasına bağır, bana bağırma, ben senin çocuğun değilim" şeklinde konuştu. Kadın şoförün terbiyesizlik yaptığını söylerken şoför ise "Ben sizinle insan gibi konuşuyorum, farkında mısınız?" dedi. Aralarında çıkan tartışmanın devam etmesi üzerine olay yaşandı.

"Bana saldırmaya kalktı"

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şoför E.C.'nin, polise olayı şöyle anlattığı görüldü: "Beni hiç dinleme ben haksızım, neden çünkü şoförüm. İlk önce yolcuları dinle. Arabada bu kadar insan var, eğer haksızsam, kelepçeyi vur götür. Biz burada dakikalı çalışıyoruz. Buraya 3,4 dakika erken geldik. 'Arkadaşlar kusura bakmayın, 3 dakika içinde hareket edeceğim' dedim. Kadın bir anda, 'Benim işim var, sizi mi bekleyeceğim? Hepiniz aynısınız' dedi. Kusura bakma abla erken geldik, başka araba var sizi göndereyim' dedim. Sonra bana saldırmaya kalktı. 'Abla, anam bile bana el kaldırmamış, senin bana elini kaldırma hakkın yok. Bana bağıramazsın' dedim. Kusura bakma abla diyerek kolundan tutup aşağıya indirdim. 'Polis çağıracağım' dedi, 'Çağır' dedim. Arabadakilerde şahit. Eğer bir tane haksız yanım varsa buyur mahkemeye gidelim. Kadın sıkıntılı biri. Kadına terbiyesizlik etmedim, küfür, hakaret etmedim. Hatta bir tane avukat vardı arabada, benim acelem var deyince onu önümdeki arabaya bindirdim" şeklinde kendini savundu.