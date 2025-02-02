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Otobüs ile otomobil çarpıştı : 1 yaralı

Otobüs ile otomobil çarpıştı : 1 yaralı
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Elazığ'da halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 EB 929 plakalı halk otobüsü ile 23 LP 069 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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