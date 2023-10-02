Otobüs Beklerken Kavga Eden İki Yolcu Aynı Anda Kalp Krizi Geçirdi

- Otobüs beklerken kavga eden iki yolcu aynı anda kalp krizi geçirdi

O anlar kameraya böyle yansıdı

Kalp hastası yolculardan biri hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, memleketlerine gitmek için otobüs bekleyen iki yolcu arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kalp hastası olan iki kişi kalp krizi geçirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kalp krizi geçiren bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 2 Eylül'de Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Memleketine gitmek için yolcu otobüsünün bulunduğu perona ilerleyen Kazım İnanç, eşyalarını taşımak için yük taşıma aracı aldı. Peronda bekleyen İnanç'ın yanına gelen Bayram Turgut, eşyalarını yüklemek için İnanç'tan yük taşıma aracını istedi. Bu nedenle taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bir birlerine yumruklu saldırıda bulunan kişileri çevredekiler ayırırken, kalp hastası İnanç ve Turgut, aynı anda kalp krizi geçirdi. Çevredekilerin kalp masajı yaptığı Turgut, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kalp krizi geçiren Kazım İnanç da hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Kazım İnanç ile Bayram Turgut'un kavga ettiği ve Turgut'un kalp krizi geçirdiği anlar otobüs terminalinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Durum üzerine, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Kazım İnanç, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde kendisine yöneltilen suçlamayı reddeden İnanç, "Ben darp etmedim. O bana saldırdı. Benim elimdeki arabayı almak istedi. Ben de 'Eşya alacağım' dedim. 'Bana versen ne olur?' gibi şeyler söyledi. Bana küfretti. Bana neden küfrettiğini sorduğumda saldırdı. Ben yere düştüm. Benim çeşitli hastalıklarım var. Maktulü darbedecek durumda değilim. Sadece o bana vurdu. Ben hiçbir şekilde kendisine vurmadım. Benim elim ona değmedi, ben ona vurmak istedim ancak vuramadım. Bu olaydan sonra sigara içti. Etrafı gezindi. Üzerinden 20 dakika geçti. Sonra yere düştü. Oradan biri maktulün sara hastası olduğunu söylüyordu. Ben hiçbir şekilde maktule zarar vermedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Adli kontrol hükümlerini uygulayan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Kazım İnanç'ı haftada 2 gün polis merkezine giderek imza atmak şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.