Otobüs arıza yapınca eksi 5 derecede 4.5 saat beklediler 3. Sayfa Haberleri İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan Hatay'a gitmek üzere yola çıkan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi Aksaray sınırında arıza yapınca, 35 yolcu eksi 5 derecede 4.5 saat beklemek zorunda kaldı. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan Hatay'a gitmek üzere yola çıkan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi Aksaray sınırında arıza yapınca, 35 yolcu eksi 5 derecede 4.5 saat beklemek zorunda kaldı. Yolcular, Metro Turizmi arayarak yeni araç talep ettiklerini fakat şirketten öyle bir hizmetleri olmadığı şeklinde cevap aldıklarını söylediler. Dağ başında anayolun ortasında otobüsün tamir edilmesini bekleyen yolcular, 4.5 saatin sonunda arızanın giderilmesi üzerine Hatay'a doğru yola çıktılar. Yolda kalan yolcular, "Araç arıza yapabilir. Zorumuza giden alternatif araç göndermemeleri" dedi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Ankara Hatay 3. Sayfa Haberler

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