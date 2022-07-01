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Otobüs alevler içinde kaldı, yolcular canını son anda kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otobüs alevler içinde kaldı, yolcular canını son anda kurtardı

Silivri'den Çerkezköy'e yolcu taşıyan otobüs, seyir halindeyken yanmaya başladı.

Silivri'den Çerkezköy'e yolcu taşıyan otobüs, seyir halindeyken yanmaya başladı. Otobüste bulunan 5 yolcu ve sürücü kendini son anda dışları atarken, araç adeta küle döndü.

Olay, sabah saatlerinde Silivri Çerkezköy yolu üzeri Çeltik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 FGK 89 plakalı otobüs seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Otobüste bulunan 5 yolcu ve sürücü son anda kendilerini dışarı atarken, kısa yangın kısa sürede büyüyerek tüm otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden Silivri İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü. Muhtemel bir faciadan dönülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, otobüs sürücüsü ile yolcular ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma komutanlığına götürüldü.

Öte yandan, yangın sebebiyle araç trafiği bir süre çift şeritli olarak kapatıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çerkezköy Silivri Tragger Çeltik 3. Sayfa Haberler

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