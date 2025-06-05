Otobanda Ters Yolda İlerleyen Kadın Sürücü Kameralara Yansıdı

Otobanda ters şeritte ilerleyen sürücünün, trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kamerada

BURSA - Bursa'da otobanda ters şeritten ilerleyen kadın sürücü, resmen ölüme meydan okudu. Tehlikeli anlar, saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, Bursa-İstanbul-İzmir Otoyolu Görükle mevkiinde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen kadın sürücü, kendini bir anda ters şeritte buldu. Otobanın orta şeridinde tersten ilerleyen kadın sürücünün panik yaşadığı anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansırken, yaşanan olayda şans eseri kaza olmadı.