Bursa'da hafif ticari aracın bagajında bagaj açık şekilde yolculuk yapan şahıs görenleri korkuttu. Ölüme davetiye çıkaran kişi, diğer araç sürücüleri tarafından saniye saniye kaydedildi.

Otobanda ölüme davetiye çıkardı: Kapısı açık bagajda böyle seyretti

BURSA - Bursa'da hafif ticari aracın bagajında bagaj açık şekilde yolculuk yapan şahıs görenleri korkuttu. Ölüme davetiye çıkaran kişi, diğer araç sürücüleri tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul-Bursa Otobanında seyir halindeki ticari aracın bagajında yolculuk yapan şahıs, adeta ölüme davetiye çıkardı. Canını hiçe sayarak bagajda yolculuk yapan kişi, ayaklarını araçtan sarkıtarak ne kendini, ne de çevredekilerin canını düşündü. Durumu gören vatandaşlar o anları şaşkınlık içerisinde izlerken, bazıları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.