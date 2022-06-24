Otoban kenarındaki arazi yangını panikletti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otoban kenarındaki arazi yangını panikletti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otoban kenarındaki arazi yangını panikletti

Aydın-İzmir Otobanı kenarında bulunan arazide çıkan yangın vatandaşları panikletti.

Aydın- İzmir Otobanı kenarında bulunan arazide çıkan yangın vatandaşları panikletti.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi 2371 sokak sonu Aydın-İzmir Otobanı kenarında bulunan arazide akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Aydın İzmir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title