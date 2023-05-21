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Otoban çıkışında kaza 1 ölü 7 yaralı

Otoban çıkışında kaza 1 ölü 7 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep-Adana Otoyolu Erzin çıkışında iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı.

Gaziantep- Adana Otoyolu Erzin çıkışında iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kazada Düziçi istikametine gitmekte olan S.A. yönetimindeki 80 AEL 250 plakalı otomobille aynı istikamete gitmekte olan Mehmet Yılmazer (30) yönetimindeki 80 ECE 642 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar takla atarak yoldan çıktı. Sürücü Mehmet Yılmazer olay yerinde hayatını kaybederken araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Adana 3. Sayfa Haberler

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