Oto yıkamacıya kurşun yağdırdı - Haberler

ADIYAMAN (İHA) - Oto yıkamacıya kurşun yağdırdı

Olayın şüphelileri polis tarafından kıskıvrak yakalandı

ADIYAMAN Adıyaman'da, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak kurşunların hedefi olan oto yıkamacı, hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan olayın şüphelisi 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi SGK İl Müdürlüğü yakınlarında oto yıkamacı olan Suat B'ye (34), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı sokakta yanından geçen hafif ticari araç içerisinden kendisine silahla ateş edildi. Mermilerin hedefi olan Suat B., kanlar içerisinde yere yığılırken sokakta geçmekte olan vatandaşlar ise korku ve paniği bir arada yaşadı. Yaralanan Suat B., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren şahısların peşine düştü. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi olan 2 şahsı, Gölbaşı Caddesi üzerinde araçlarıyla ilerlerken önünü keserek yakaladı. Kıskıvrak yakalanan olayın şüphelileri gözaltına alındı. Şahıslar, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan hastanede tedavi altına alınan Suat B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.