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Son dakika haber... Oto yıkamacının kasasından 8 silah çıktı

Son dakika gelişmesine göre Oto yıkamacının kasasından 8 silah çıktı Mersin'in Toroslar ilçesinde bir oto yıkamacıya düzenlenen operasyonda 7 tabancı, 1 pompalı tüfek ile silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Oto yıkamacının kasasından 8 silah çıktı

MERSİN - Mersin'in Toroslar ilçesinde bir oto yıkamacıya düzenlenen operasyonda 7 tabancı, 1 pompalı tüfek ile silahlara ait mermiler ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir oto yıkama dükkanında kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adresi bir süre izleyen ekipler, bilginin doğru olduğunu tespit etti. Daha sonra iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda kasa içerisinde saklı 7 tabanca, 59 mermi, 1 pompalı tüfek ile 4 fişek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan F.U., E.U., G.C. ve M.K. isimli şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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