Oto yıkamacıda işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde oto yıkamacıda çıkan kavgada iş yeri sahibinin kalbinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, 7 Haziran Çarşamba günü gece saat 01.00 sıralarında Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi üzerinde bulunan oto yıkamacıda meydana gelmişti. İş yeri sahibi Abdurrahim Bozboğaile M.A.U. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bozboğa kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturmada M.A.U, U.S., S.Y., Ö.S. ve Y.E. isimli şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.S., S.Y., Ö.S. ve Y.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.A.U. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.