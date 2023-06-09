Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oto yıkamacıda işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Oto yıkamacıda işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde oto yıkamacıda çıkan kavgada iş yeri sahibinin kalbinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Oto yıkamacıda işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde oto yıkamacıda çıkan kavgada iş yeri sahibinin kalbinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, 7 Haziran Çarşamba günü gece saat 01.00 sıralarında Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi üzerinde bulunan oto yıkamacıda meydana gelmişti. İş yeri sahibi Abdurrahim Bozboğaile M.A.U. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bozboğa kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturmada M.A.U, U.S., S.Y., Ö.S. ve Y.E. isimli şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.S., S.Y., Ö.S. ve Y.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.A.U. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - 3. Sayfa

Kocaeli Gölcük 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title