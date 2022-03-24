Son dakika haberleri... Oto yedek parça deposundaki yangının zararı 20 milyon TL olarak tahmin ediliyor

Oto yedek parça deposundaki yangının zararı 20 milyon TL olarak tahmin ediliyor

KARABÜK Karabük'te bir oto yedek parça deposunda çıkan yangın 5 saat sonra kontrol altına alınırken, yaklaşık 20 Milyon TL olduğu düşünülen hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Beşbinevler Bahçelievler mevkiinde oto yedek parçalarının bulunduğu fabrikada dün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerin çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Madeni yağların yanı sıra oto parçaları, kimyasal maddelerin de yanmasıyla siyah dumanların adeta gökyüzünü kapladığı yangın 5 saat sonra kontrol altına alınabilirken 8 saatlik soğutma çalışmasının ardından söndürüldü. Yaklaşık 20 milyon TL değerinde olduğu düşünülen hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Eksper ekipleri olay yerine gelerek hasar tespitinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan depo sahibi İhsan Şenay, çalışanların yangına ilk müdahaleyi yapmasına rağmen başarılı olamadıklarını ve yangının kısa sürede büyüdüğünü belirtti. Depoda bulunan ürünler hakkında bilgi veren Şenay, yaklaşık 2 bin 350 metrekare alanın yandığını söyledi. Eksperlerin gelerek hasar tespiti yaptığını aktaran Şenay, yangının çıkış nedeninin belli olmadığını, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmalarını devam ettirdiğini ifade etti. Şenay, oto yedek parça dolu depoyu ilerleyen günlerde Safranbolu Bostanbükü mevkiine yapılması planlanan Galericiler Sitesi'ne taşımayı planladıklarını kaydetti. Çeşit olarak Türkiye'deki ilk 5 firmadan biri olduklarını kaydeden Şenay, "Karabük için ayrı bir değerdir. Biz Karabük'ün ekmeğini değil, Türkiye'nin çeşitli illerine satış yaptığımız için Karabük'e para getiren bir firmayız. Karabük'e istihdam sağlıyoruz. Böyle bir firmayı kurmak benim 35 yılımı aldı. Emeğimiz neredeyse heba oldu. Can sağlığı olsun" diye konuştu.

Şenay, hasarın 20 milyon TL olarak tahmin ettiğini, tespitlerin tamamlanması ve kayıtların kontrol edilmesinin ardından kesin bir şey söyleyebileceklerini anlattı.