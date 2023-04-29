Oto tamircide çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir oto tamircide yangın çıktı. Çıkan yangında iş yeri sahibi yaralanırken bir otomobilde yanarak hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şeker Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircide yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. İşyerindeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kontrol altına alınırken, yaralanan işyeri sahibi M.S. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangında bir otomobil de yanarak hasar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ