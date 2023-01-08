Oto servisinde yangın çıktı, 10 araç alev alev yandı

Kayseri'de bir oto servisinde çıkan yangında 2'si ambulans 10'a yakın araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi'nde bulunan Metal Sanayi Sitesi 3103. Sokak üzerinde bulunan bir oto servisinde yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ise yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınırken, 2'si ambulans 10'a yakın araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ