Oto hırsızlığının önlenmesi için uygulama yapıldı - Haberler

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Oto hırsızlığının önlenmesi için uygulama yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Oto hırsızlığının önlenmesi için uygulama yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada 148 araç ile 158 şahıs incelenirken, 47 bin 901 TL para cezası kesildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada 148 araç ile 158 şahıs incelenirken, 47 bin 901 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince abartı egzoz kullanan ve drift yaparak çevreye rahatsızlık veren araçlar ile motosiklet uygulaması yapıldı. Kent ve çevre illerde meydana gelen özellikle Tofaş grubu araçların çalınması ile yaz mevsiminin yaklaşması üzerine motosiklet hırsızlığı olaylarının önlenmesi ve çalıntı motosikletlerin bulunabilmesine yönelik il genelinde 4 ayrı noktada yapılan uygulamalarda; 40 motosiklet, 108 oto ve 158 şahıs incelendi.

Denetimlerde 2 oto trafikten men edilirken, ekiplerce toplam 47 bin 901 TL para cezası uygulandı. - KAYSERİ

Oto hırsızlığının önlenmesi için uygulama yapıldı

Oto hırsızlığının önlenmesi için uygulama yapıldı

Oto hırsızlığının önlenmesi için uygulama yapıldı

Oto hırsızlığının önlenmesi için uygulama yapıldı

Oto hırsızlığının önlenmesi için uygulama yapıldı

Oto hırsızlığının önlenmesi için uygulama yapıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık Büro Amirliği, Türk Lirası, Kayseri, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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