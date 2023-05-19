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Oto hırsızı, JASAT dedektifleri tarafından yakalandı

Oto hırsızı, JASAT dedektifleri tarafından yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Iğdır'da park halindeki aracı düz kontak yaparak çalan hırsız, JASAT dedektifleri tarafından yakalandı.

Iğdır'da park halindeki aracı düz kontak yaparak çalan hırsız, JASAT dedektifleri tarafından yakalandı.

Iğdır'ın Melekli beldesinde park halindeki araç düz kontak yapılarak çalındı. Araç sahibinin ihbarı sonrası JASAT Dedektifleri ve İl Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından 16 saatlik kamera kaydı izlendi. Ekipler aracı merkezde terk edilmiş bir şekilde buldu. Failinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda ise aracı çaldığı tespit edilen ve çoğu hırsızlık olmak üzere 13 suçtan sabıkası bulunan Y.C.P. (26) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Y.C.P. adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - IĞDIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Melekli Iğdır JASAT 3. Sayfa Haberler

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