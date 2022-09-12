Oto galeri dükkanında şüpheli ölüm 3. Sayfa Haberleri Oto galeri dükkanında şüpheli ölüm Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir şahıs, oto galeri dükkanında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Oto galeri dükkanında şüpheli ölüm KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir şahıs, oto galeri dükkanında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, Emek Mahallesi Ragıp Demirkol Bulvarı üzerinde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şahıs tüfekle vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Gürenç Çayırova Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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