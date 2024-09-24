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Oto Faresi 60 Saatlik Kamera Kaydıyla Yakalandı

Oto Faresi 60 Saatlik Kamera Kaydıyla Yakalandı
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Kayseri'de otomobilden hırsızlık yapan B.A., 60 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Oto faresi 60 saatlik kamera kaydıyla yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda otomobilden hırsızlık yapan şahıs, 60 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucunda yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, otodan hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin hırsızlık olayına yönelik yaptığı 60 saatlik kamera kaydı inceleme çalışmaları sonucunda şüphelinin B.A. olduğu tespit edildi.

Çalınan malzemeler bulunarak sahibine teslim edilirken, B.A. da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - 3.Sayfa

Hırsızlık Kayseri

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