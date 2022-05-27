Oto ekspertiz görünümlü silah atölyesine polis baskını - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oto ekspertiz görünümlü silah atölyesine polis baskını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Oto ekspertiz görünümlü silah atölyesine polis baskını

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir oto ekspertizde kuru sıkıdan bozma tabanca yapıldığı bilgisi üzerine baskın yapan polis ekipleri, olayla ilgili iş yeri sahibini gözaltına aldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir oto ekspertizde kuru sıkıdan bozma tabanca yapıldığı bilgisi üzerine baskın yapan polis ekipleri, olayla ilgili iş yeri sahibini gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda tabancalar, çeşitli araçlar ve namlu açmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir oto ekspertiz dükkanında kuru sıkıdan bozma tabanca yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon gerçekleştirilirken, yapılan aramada 1 adet sürgü, 2 adet tabanca, 3 namlu parçası, matkap uçları, 3 adet tabanca kabzası, 27 adet fişek ile çok sayıda ravya ve namlu açmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi M.A.T., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Ödemiş, Polis, Silah, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title