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Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, bugün 14.20 sıralarında Lüleburgaz İlçesi Sevgi Mahallesinde bulunan bir otluk alanda meydana geldi. Otluk alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Servisi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Yangınla ilgili işlemlere başlandı. - KIRKLARELİ

Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli, Lüleburgaz, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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