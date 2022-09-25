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Otluk alanda çıkan yangın portakal ağaçları ve arı kovanlarını yaktı

3. Sayfa Haberleri

Otluk alanda çıkan yangın portakal ağaçları ve arı kovanlarını yaktı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otluk alanda çıkan yangın mahalleliyi korkuttu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otluk alanda çıkan yangın mahalleliyi korkuttu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın portakal bahçesi, seralar ve bahçe kenarında bulunan arı kovanlarına zarar verdi. Yangın, helikopter desteğiyle 1,5 saat süren çalışmayla söndürüldü.

Yangın, Kumluca'ya bağlı Bağlık Mahallesi Cumhuriyet Okulu karşısındaki otluk alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede etrafa dağılan yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye birimi ekipleri ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arozözler müdahale etti. Otluk yanındaki portakal bahçesi ve seralara da sıçrayan yangını kontrol altına almada zorlanan ekiplere, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter de havadan destek verdi.

Yaklaşık 1.5 saat süren söndürme mücadelesi ile kontrol altına alınan yangın alanında ekipler soğutma çalışması yaptı. Vatandaşlara ait portakal bahçesi, seralar ve bahçe kenarında bulunan arı kovanlarının da zarar gördüğü yangını mahallede oyun oynayan çocukların çıkardıkları iddia edildi. Yangınla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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