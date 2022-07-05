Son dakika haber | Otluk ve çalılık alanda çıkan yangın korkuttu Son dakika haberi... Otluk ve çalılık alanda çıkan yangın korkuttu Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangı yerleşim ile bahçelik alanlarına ulaşmadan söndürüldü. Otluk ve çalılık alanda çıkan yangın korkuttu MERSİN - Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangı yerleşim ile bahçelik alanlarına ulaşmadan söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Kuyuluk Yolu Mezitli eski Kaymakamlığı arkasında bulunan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, kısa sürede yangına müdahale edildi. Orman Bölge Müdürlüğüne de bağlı bir arasözünde destek verdiği yangın, yerleşim ve bahçelik alanlara ulaşmadan söndürüldü. Yangında bazı hayvanlar yanarak, hayatlarını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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