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Otlattığı hayvanın peşinden koşarken düşerek hayatını kaybetti

Otlattığı hayvanın peşinden koşarken düşerek hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da otlattığı hayvanın peşinden koşarken düşerek kafasını taşa çarpan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da otlattığı hayvanın peşinden koşarken düşerek kafasını taşa çarpan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Vezirköprü ilçesinin Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Aşçı (59) otlattığı hayvanın peşinden koşarken yere düşüp kafasını taşa çarptı. Yanında bulunan eşinin etraftan yardım istemesi üzerine ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Aşçı, kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Vezirköprü Samsun 3. Sayfa Haberler

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