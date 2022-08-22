Otlanırken kayaların arasına düşen ineği itfaiye kurtardı 3. Sayfa Haberleri Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otlanırken kayaların arasına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otlanırken kayaların arasına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, Kadirli ilçesi Değirmendere Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Pinegöz, otlattığı ineklerinden birinin kayaların arasına düştüğünü gördü. Kendi imkanlarıyla ineği düştüğü yerden çıkaramayan Pinegöz, çareyi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramakta buldu. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyes'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerekli hazırlıklarını yapan ekipler, halat yardımıyla ineği düştüğü yerden çıkardı. İnek sahibine teslim edildi. - OSMANİYE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmaniye İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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