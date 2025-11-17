Haberler

Otizmli ve Epilepsi Hastası Genç Darbedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yüzde 85 otizmli ve epilepsi hastası Ertuğrul Şenol, bisikletle gezerken odunluğa bakması nedeniyle bir kişi tarafından odunla darbedildi. Ağır yaralanan Şenol'un hastaneye kaldırılmasıyla başlayan olayda, ailesi şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Olay, otizm dernekleri ve siyasetçiler tarafından kınandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yüzde 85 otizmli ve epilepsi hastası şahsın bisikletle gezdiği sırada bir fırının odunluğuna baktığı gerekçesiyle odunla darbedildiği iddia edildi. Kafasına 6 dikiş atılan ve kolu alçıya alınan şahsın kardeşi Yuşa Şenol, "Hastaneye vardığımızda ağabeyimi tanıyamadım. Kafasında yarılma, kolunda büyük bir ödem, sırtında ve bacaklarında kocaman morluklar vardı" dedi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzde 85 otizmli ve epilepsi hastası Ertuğrul Şenol (32), bisikletle dolaştığı sırada bir fırının odunluğuna baktı. İddiaya göre, Şenol'un odunluğa baktığını gören iş yerinden bir kişi şahsı zorla içeri sokarak odunla darbetti. Şüphelinin vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu şahsı daha sonra iş yerinden sokağa attığı öne sürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Şenol'un kafasına 6 dikiş atılarak, kolu alçıya alındı. Şenol'un vücudunda da ödemler oluştuğu tespit edildi. Aile, şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

"Ağabeyimi tanıyamadım"

Darbedilen gencin kardeşi Yuşa Şenol, ağabeyini hastanede tanıyamadığını belirterek, yaşananlara tepki gösterdi. Olay sırasında işte olduğunu söyleyen Şenol, "Babam umredeydi. Polisler babama ulaşmış, o da beni aradı. Hastaneye vardığımızda ağabeyimi tanıyamadım. Kafasında yarılma, kolunda büyük bir ödem, sırtında ve bacaklarında kocaman morluklar vardı. Doktorlar gözetiminde saatlerce hastanede kaldık. Bu bir tokat, yumruk değil; bildiğiniz cinayete teşebbüs" dedi.

"Savunmasız bir otizmli yetişkine odunla 12-13 kez vurmak ne demek?"

Şenol, şüphelinin kendince sebepler uydurduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz polisten bir açıklama alamadık. Şahıs da şikayetçi olmuş. 'Odunluğuma mı girdi?' diye düşünmüş olabilir ama böyle bir şey saldırı nedeni olamaz. Ağabeyimin üzerinde bir tane bile karşı darbe yok. Savunmasız bir otizmli yetişkine odunla 12-13 kez vurmak ne demek? Vicdanı olan insan böyle bir şey yapmaz."

"En ağır şekilde yargılanmalarını istiyoruz"

Olay sonrası çok sayıda otizm derneği ve avukatın kendilerine ulaştığını belirten Yuşa Şenol, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini kaydetti. Şenol, "Sağ olsun bu konu hakkında da otizm dernekleri ve avukatları bizimle iletişime geçtiler. Hepsi desteklerini sürdürüyorlar. İnşallah bu olayın en kısa sürede yargıya taşınıp bu şahsın en ağır şekilde yargılanmasını istiyoruz, bekliyoruz. Temennimiz bu yönde" ifadelerini kullandı.

Saldırıya uğrayan Ertuğrul Şenol'un lisanslı atlet olduğu, uzun atlama branşında Türkiye ikincilikleri ve üçüncülüğü bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, AK Parti Kocaeli Milletvekilli Radiye Sezer Katırcıoğlu da X hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmit'te yaşanan bu insanlık dışı saldırı hepimizi derinden yaralamıştır. Zihinsel engelli kardeşimiz Ertuğrul Şenol'a yapılan bu vahşeti şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayın tüm yönleriyle takipçisi olacağız. Adaletin en hızlı şekilde tesis edilmesi için sürecin yakın takipçisiyiz" ifadelerine yer verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

Bir aile yok oldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda çok sayıda tutuklama
İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç

Trajedi, iyice yılan hikayesine dönüyor! Beklenen sonuçlar geldi
Bakan Güler'den Gürcistan'daki uçak kazasına ilişkin açıklama

Yüreğimizi yakan faciada beklenen açıklama! İlk kez tarih verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle

Süper Lig devinden Hakan için yeni hamle: 15 milyon euro'luk teklif
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Kafede yakalandı, kesilen cezaya pişkince yanıt verdi

Kafede yakalandı, kesilen cezaya pişkince yanıt verdi
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle

Süper Lig devinden Hakan için yeni hamle: 15 milyon euro'luk teklif
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti

Annesinin yaptığı işareti gören kız hemen müdahale etti
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Belediye otobüsünde, eşinin gözü önünde bıçaklandı

Belediye otobüsünde kan donduran olay! Yaşam savaşı veriyor
Cristiano Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda bekleyen büyük tehlike

Onu izleyemeyebiliriz! Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.