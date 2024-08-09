Otizmli Genç Kendini Odaya Kilitledi, İtfaiye Ekipleri Devreye Girdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde otizmli olduğu öğrenilen M.Ö. (41) annesi ile birlikte kendisini odaya kilitledi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla eve balkondan girerek anneye ulaştı.

Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanın üçüncü katında yaşayan otizmli M.Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle annesiyle birlikte kendisini odaya kilitledi. Annesinin bağırışlarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveni ile eve balkondan girdi. M.Ö. ile görüşüp ikna eden ekipler, oda kapısını levye yardımıyla açarak anneye ulaştı. Sağlık durumları iyi olan anne ve oğlu, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. - AYDIN