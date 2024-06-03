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Otizmli Genç Evden Kaçtı, İki İş Yerinde 50 Bin Liralık Zarara Neden Oldu

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde sinir krizi geçiren otizmli genç, evden kaçarak bir şekerleme dükkanında çikolata kavanozlarını kırdı ve bir mobil şubesinde yeni bir telefonu kırdı. Toplamda 50 bin liralık maddi hasar meydana geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sinir krizi geçirdikten sonra evden kaçan otizmli genç, iki iş yerinde 50 bin liralık zarara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Soğanyemez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı. Y.K. isimli kadının, 19 yaşındaki otizmli oğlu Y.K.'nin ikametlerinde otururken bir anda sinir krizi geçirerek dışarıya çıktığını ve hemen 112'yi arayarak bilgi verdiğini, etrafa zarar verebileceğini söylediği öğrenildi. Polis hemen alarma geçerken, otizmli gencin bir şekerleme dükkanında çikolata kavanozlarını, bir mobil şubesinde ise yeni bir telefonu kırdığı ileri sürüldü. 2 iş yerinde yaklaşık 50 bin liralık maddi hasar meydana geldi. Polisin olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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