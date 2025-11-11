Otizmli Çocuğu Merdivenden İttiği İddiasıyla Okul Müdürü Tutuklandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okul müdürü, otizmli bir çocuğu merdivenden ittiği iddiasıyla gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulda otizmli çocuğu merdivenden ittiği iddiasıyla gözaltına alınan okul müdürü, sevk edildiği adli makamlaraca tutuklandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 5 Kasım günü Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda yaşanan olayda okul müdürü Bekir G.'nin otizmli öğrenciyi merdivenden itmesinin güvenlik kamera kaydının basında yer alması üzerine jandarma ekipleri tarafından okul müdürü gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen okul müdürü Bekir G., çıkarıldığı mahkemece 'Kendini savunamayacak yaşta çocuğa kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA