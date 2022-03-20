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Otizmli Berkay her yerde aranıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otizmli Berkay her yerde aranıyor

Bursa'da 19 yaşındaki otizmli genç her yerde aranıyor.

BURSA (İHA) - Bursa'da 19 yaşındaki otizmli genç her yerde aranıyor.

Bursa'nın Görükle ilçesinde bugün 18.30 sıralarında evden çıkan ve kendisinden bir türlü haber alınamayan otizmli Berkay Vardar (19) her yerde aranıyor. Durumu polis ekiplerine bildiren aile arama çalışması başlatırken, yaşlı adamı arayan aile üyeleri, Vardar'ı görenlerin güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Görükle, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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