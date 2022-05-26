Muğla'da bir otelin havuz başındaki kaydırak bölümünde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Muğla'da bir otelin havuz başındaki kaydırak bölümünde çıkan yangın söndürüldü

AA - 3. Sayfa
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Muğla'da bir otelin havuz başındaki kaydırak bölümünde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelin havuz başındaki kaydırak kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelin havuz başındaki kaydırak kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Eski Datça yolunda bulunan bir otelin havuz başındaki kaydırak kısmında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi otel çalışanları yapmaya çalıştı. Bilgi verilmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında su sporları alanındaki kaydırak kullanılamaz hale geldi.

AA / Durmuş Genç - 3. Sayfa

Marmaris, İtfaiye, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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