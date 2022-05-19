Oteldeki yangın büyümeden söndürüldü - Haberler

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Oteldeki yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Oteldeki yangın büyümeden söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir otelin çatı kısmında çıkan yangının itfaiyenin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir otelin çatı kısmında çıkan yangının itfaiyenin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ramazanpaşa Mahallesi 21 sokakta bulunan bir otelin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürerek yangının büyümesini engelledi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yangın, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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