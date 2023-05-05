Otelde içki içtikten sonra rahatsızlanan genç hayatını kaybetti

Samsun'da kaldığı otel odasında içki içtikten sonra rahatsızlanan bir kişi hastaneye kaldırılmak istenirken hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım içesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulanan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki Hasret Akkuş kaldığı otelde dışarıdan satın alıp yanında götürdüğü içkiden içti. İçki içtikten sonra fenalaştığı ileri sürülen Hasret Akkuş'un yanında bulunan nişanlısı durumu otel görevlilerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Akkuş'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Gencin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN